Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ.
По его словам, в договоре речь идёт именно об Армении и президент накануне чётко разграничил эти два вопроса.
Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, информация о распространении конфликта на территорию Армении не соответствует действительности.
Ранее Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
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