Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

Информация о распространении конфликта на территорию Армении не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ.

По его словам, в договоре речь идёт именно об Армении и президент накануне чётко разграничил эти два вопроса.

Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, информация о распространении конфликта на территорию Армении не соответствует действительности.

Ранее Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

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