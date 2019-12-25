  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ
Сегодня, 13:47
83
matveyvn

Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ

0 0

Информация о распространении конфликта на территорию Армении не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нераспространении на Нагорный Карабах обязательств по ОДКБ.

По его словам, в договоре речь идёт именно об Армении и президент накануне чётко разграничил эти два вопроса.

Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, информация о распространении конфликта на территорию Армении не соответствует действительности.

Ранее Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, нагорный карабах, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии