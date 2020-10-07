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Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

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Он выразил надежду на то, что в ближайшее время конфликт будет прекращён.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Его слова приводит агентство ТАСС.
Глава государства назвал конфликт Армении и Азербайджана на территории непризнанной республики трагедией и рассказал, что сильно из-за неё переживает.

Потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это территории, на которых проживают не чужие нам люди.

Владимир Путин, президент России

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время конфликт будет прекращён. Путин добавил, что у граждан России большое количество друзей и родственников в двух странах.

Также президент России подчеркнул, что во время конфликта большие потери несут обе стороны. Он добавил, что находится на постоянном контакте с премьер-министром Армении.

Ранее Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ, Минкульте и администрации президента.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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