Пресс-секретарь Зеленского рассказала о состоянии его здоровья

У президента Украины наблюдаются легкие симптомы заражения коронавирусом.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского рассказала о состоянии его здоровья. Юлия Мендель написала в собственном аккаунте на Facebook о том, что президент Украины, как и глава его администрации, госпитализированы в больницу с легкими, но активными симптомами инфекции COVID-19.

Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины

Чиновница рассказала, что Зеленский и Ермак уже провели несколько совещаний с территории больницы. Вечером 10 ноября политик по телефону переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский поведал об общих победах США и Украины.

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