  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пресс-секретарь Зеленского рассказала о состоянии его здоровья
Сегодня, 11:32
68
lesjasap

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о состоянии его здоровья

0 0

У президента Украины наблюдаются легкие симптомы заражения коронавирусом.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского рассказала о состоянии его здоровья. Юлия Мендель написала в собственном аккаунте на Facebook о том, что президент Украины, как и глава его администрации, госпитализированы в больницу с легкими, но активными симптомами инфекции COVID-19.

Логистические решения принимались довольно быстро, президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины

Чиновница рассказала, что Зеленский и Ермак уже провели несколько совещаний с территории больницы. Вечером 10 ноября политик по телефону переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский поведал об общих победах США и Украины.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей ермак, владимир зеленский, юрия мендель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии