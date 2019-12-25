Также в больницу доставлен глава офиса президента Украины.

Владимир Зеленский госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя офиса президента Украины. Также в больницу направлен глава администрации политика Андрей Ермак. Все мероприятия проводятся согласно регламентированному протоколу.

Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний Михаил Подоляк, советник Андрея Ермака

На данный момент известно, что Ермак, как и Зеленский, имеет отдельную палату. Однако она не оборудована спецсвязью. Пациенты не встречаются лично. Они контактируют только по телефонной связи.

Зеленский поведал об общих победах США и Украины.

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