Политик поздравил американцев с Днем ветеранов.

Владимир Зеленский поведал об общих победах США и Украины. Об этом президент написал в собственном аккаунте на Facebook. Политик поздравил американцев с Днем ветеранов.

Сегодня День памяти и уважения воинов нашего стратегического партнера и союзника — Соединенных Штатов Америки. Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США...Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер привел в пример морского пехотинца Майкла Странка. Он участвовал в боевых действиях во время Второй мировой войны. Мужчина отметился боях за Иводзиму. Также Медали Почета (высшую военную награду Вашингтона) получили еще несколько граждан украинского происхождения. Зеленский заявил, что легендарные украино-американские воины являются живым свидетельством американских ценностей.

Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса.

Фото: Pixabay.com