Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Главы Украины и Германии провели телефонные переговоры.

Владимир Зеленский попросил у Ангелы Меркель вакцину от коронавируса. Об этом сообщил офис президента Украины на собственном сайте. По словам администрации, политик обсудил по телефону с ФРГ возможность предоставления препарата от COVID-19, который разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. В рамках общения канцлер Германии пожелала Зеленскому скорейшего выздоровления, так как ранее подтвердилась информация о его инфицировании коронавирусом.

Мы приветствуем прорыв, достигнутый BioNTech и Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса офис президента Украины

Напомним, что ранее немецкая биоинженеринговая BioNTech и американская фармацевтическая компания Pfizer сообщили об успешно проведенной третьей фазе клинических испытаний. Вакцины показали эффективность в 90% случаев предотвращения COVID-19. В США планируют подать заявку на регистрацию препарата в конце ноября.

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