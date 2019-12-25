Препарат "Спинраза" могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Соответствующая рекомендация от комиссии Минздрава направлена правительству России.

Медицинский препарат "Спинраза" (Нусинерсен) могут включить в перечень жизненно важных лекарств. Комиссия Минздрава рекомендовало данное лекарство для внесения в список жизненно необходимых лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии на 2021 год.

Большинство за, решение принято Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава

Чиновница уточнила, что решение комиссии является рекомендацией. Окончательное постановление должно быть принято правительством России. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин получил письмо от омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой. Уполномоченная просила обеспечить лекарствами несовершеннолетних, которые страдают от диагноза спинальная мышечная атрофия из федерального бюджета.

Петербуржцев с СМА обеспечат лекарствами стоимостью в миллионы рублей.