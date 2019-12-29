Петербуржцев с СМА обеспечат лекарствами стоимостью в миллионы рублей

СМА – спинально-мышечная атрофия.

Петербуржцев, больных спинально-мышечной атрофией (СМА), обеспечат дорогостоящими лекарствами. Таких людей в Петербурге – 16. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Ведомство проводит закупку 20 упаковок препарата "Спинраза", который необходим больным на протяжении всей жизни. Одна упаковка стоит более 8 миллионов рублей. За год один человек нуждается в 3 таких упаковках, которые стоят 24 миллиона. Если это первый год лечения, то необходимо вовсе 6 пачек, то есть 48 миллионов.

Препаратов, которые сейчас закупают в Петербург, хватит только для пяти пациентов. В марте планируется приобрести ещё 40 флаконов для лечения остальных 11 пациентов.

Спинально-мышечная атрофия – это тяжелое редкое наследственное заболевание. При заболевании поражаются двигательные нейроны спинного мозга, а из-за этого ослабляются мышцы шеи, головы и ног. Атрофия приводит к инвалидности и часто к летальному исходу.

Ранее неизвестный пожертвовал 29 миллионов для лечения маленькой девочки.

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