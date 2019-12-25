Неизвестный пожертвовал 29 миллионов для лечения маленькой девочки

Спасти девочку могло лекарство, которое необходимо было ввести до конца февраля.

Родители маленькой Алисы Овечкиной из Колпино рассказали, что неизвестный перевел на счет малышки 29 миллионов рублей — это именно та сумма, которую выписали врачи из клиники в Израиле. Об этом написал "Петербургский дневник".

Алисе поставили диагноз СМА, он же синдром Верднига-Гоффмана — "спинально-мышечная атрофия". Девочка появилась на свет в 2019 году, через какое-то время врачи заметили, что ребенок плохо двигает руками и ногами. Через генетический тест удалось выяснить, в чем дело. Синдром может развиться в любом возрасте, в том числе и у детей.

"Дорогие друзья, помощники и волшебники. Это невероятно! Сбор закрыт! Какой-то неизвестный суперволшебник, дай Бог ему здоровья и счастья, помог нам", — написали родители Алисы в соцсетях.

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