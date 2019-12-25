Глава "Ночлежки" рассказал, почему Петербург гуманистичнее столицы

Открыть приют для бездомных в Москве не получается из-за сопротивления местных жителей.

Сопротивление москвичей поддержали депутаты района, где должен был появиться приют на 24 места.Об этом сообщает "РБК".

Директор "Ночлежки" Григорий Свердлин рассказал, что до этого была попытка открыть прачечную для бездомных, но и эта идея не понравилась горожанам. Несмотря на сопротивление, Свердлин намерен открыть приют — в помещении уже идет ремонт.

Он также отметил, что большей массе общества все равно на приют, однако 50 радикально против настроенных жителей Москвы могут помешать. Есть и те, кто поддерживает проект в соцсетях.

По мнению руководства приюта, такой протест вызван тем, что люди не хотят видеть грустную сторону жизни. Но он также уточнил, что в столице приют откроется в 500 метрах от ближайшего жилого дома, то есть ни в чьем дворе "Ночлежки" не будет.

"Петербург, с моей точки зрения, более гуманистичный город, более спокойный. Кроме того, в Петербурге за много лет, отчасти и благодаря нашей работе, тема бездомности на слуху. Хотя и в Петербурге нашлись бы люди, которые бы сказали "только не в моём районе". Москва как место, куда приезжают люди со всей страны бороться за успех, за карьеру — это самый жёсткий из российских городов. А Петербург в этом отношении гораздо более спокойный", — сказал Григорий Свердлин.

Также Свердлин не совсем понимает позицию чиновников, принявших сторону противников проекта, учитывая, что власти Северной столицы уже много раз благодарили проект за проделанную работу.

В любом случае, по мнению главы "Ночлежки", противники будут всегда, однако это не значит, что нужно сдаваться.

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Фото: "Вконтакте" / "Ночлежка".