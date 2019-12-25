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В ЦПКиО открывается выставка фотографий начала 20 века
Сегодня, 10:29
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arteliseev

В ЦПКиО открывается выставка фотографий начала 20 века

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Она продлится до 20 апреля.

В пятницу, 28 февраля, в ЦПКиО им. С.М. Кирова представят проект "Ретро-открытки Елагина острова".

На площадке "Верхняя аллея у пристани (2-й Елагин мост)" откроется планшетная выставка ретро-открыток с видами Елагина острова, а в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса будут представлены оригинальные открытки и фотографии начала XX века.

Кроме того, на выставке в Конюшенном корпусе покажут предметы из фондов Елагиноостровского дворца-музея.

Экспозиция охватывает историю парка в период от начала XX века, когда на острове находилась царская резиденция, до расцвета советской эпохи.

В организации выставки принял участие магазин-салон для коллекционеров "Старый альбом".

В Конюшенном корпусе выставка продлится до 29 марта, а планшетную экспозицию на улице можно будет увидеть до 20 апреля.

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Фото: ВКонтакте

Теги: 20век, выставка, киров, парк, ретрофото, цпкио
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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