Завершились прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга

Фигурантам дела дали последнее слово.

Во 2-м Западном окружном военном суде завершились прения сторон по делу о взрыве в петербургском метрополитене в 2017 году. Об этом сообщил "Интерфакс".

Прения шли с 19 ноября, так как адвокаты считают, что обвинение "незаконно" получало доказательства и необъективно проводило экспертизы. Прокурор Надежда Тихонова отметила, что все доказательства получали законными способами.

Сегодня, 3 декабря, фигурантам дали последнее слово. Все по-прежнему настаивают на своей невиновности. По данным следствия, организатор теракта – Аброр Азимов, исполнитель – его старший брат. Еще девять человек так или иначе помогали в организации.

Теракт произошёл на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в апреле 2017 года, тогда погибли 15 человек.

Ранее прокурор требовала дать пожизненное обвиняемым во взрыве в метро.

Фото:ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург