Премию "Оскар" в 2021 году могут перенести на другую дату

Трансляция премии в настоящее время назначена на 28 февраля 2021 года.

Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии "Оскар", которая запланирована на февраль 2021 года. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на несколько источников.

Источники при этом уточнили, что это не окончательное решение, но такой вариант также прорабатывается. Пока что никакие конкретные даты, на которые перенесется премия, не называются. Также другой источник заявил, что дата на данный момент остается прежней.

Трансляция премии в настоящее время назначена на 28 февраля 2021 года. До этого на фоне пандемии были изменены правила отбора кинолент. Впервые к обору допустят фильмы, которые не показывались в кинотеатрах.

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