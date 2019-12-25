К премии "Оскар" впервые допустят показанные фильмы онлайн

Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Организаторы 93-й премии "Оскар" допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Такое заявление сделали в американской Академии киноискусств. Такое решение было принято впервые за всю историю кинопремии.

При этом новое правило сразу перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются. Чтобы принять участие в отборе, фильм должен быть доступен на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода фильма.

Обычно, по правилам, фильм должен идти в коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса не менее семи дней подряд, в день должно быть не меньше трех показов.

Ранее Sony отложила премьеру сиквела "Человек-паук: Через вселенные".

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