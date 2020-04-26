Sony отложила премьеру сиквела "Человек-паук: Через вселенные"

Изначально мультфильм должен был выйти в прокат в апреле 2022 года.

Сиквел анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" перенесен на семь месяцев. Об это сообщили зарубежные СМИ.

Изначально мультфильм должен был выйти в прокат в апреле 2022 года, но премьеру перенесли на 7 октября 2022 года. Известно, что дата занята ещё не анонсированным фильмом Marvel, но вероятнее всего проект тоже сдвинут.

Первый фильм вышел в кинотеатрах 6 декабря 2018 и собрал в прокате $375 млн. Лента выиграла ряд престижных премий включая "Оскар" и "Золотой Глобус".

Сюжет мультфильма рассказывал о подростке из Нью-Йорка Майлзе Моралесе, который носит костюм супергероя Marvel. В результате работы гигантского коллайдера в его мир попадают Пауки из других вселенных.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment