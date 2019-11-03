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Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука

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Проект продолжит историю Майлза Моралеса.

Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года. Об этом компания рассказала в своем Twitter. Других подробностей о проекте пока нет. 

Первый фильм вышел в кинотеатрах 6 декабря 2018 и собрал в прокате $375 млн. Лента выиграла ряд престижных премий включая "Оскар" и "Золотой Глобус". 

Сюжет мультфильма рассказывал о подростке из Нью-Йорка Майлзе Моралесе, который носит костюм супергероя Marvel. В результате работы гигантского коллайдера в его мир попадают Пауки из других вселенных. 

Ранее мы публиковали новый трейлер сериала "Ведьмак". 

Видео: YouTube/Sony Pictures

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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