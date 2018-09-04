Опубликован новый трейлер сериала "Ведьмак"

Первую серию долгожданного сериала покажут 20 декабря.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер своего фантастического сериала "Ведьмак", снятого по одноименным романам польского писателя Анджея Сапковского.

Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

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Видео: YouTube/Netflix