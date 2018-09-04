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Опубликован новый трейлер сериала "Ведьмак"

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Первую серию долгожданного сериала покажут 20 декабря.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер своего фантастического сериала "Ведьмак", снятого по одноименным романам польского писателя  Анджея Сапковского. 

Главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер. 

Ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате. 

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Видео: YouTube/Netflix 

Теги: ведьмак
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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