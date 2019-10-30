По мнению геймеров, ведущий передачи "Время" Кирилл Клейменов в пересказе полностью изменил реальный сюжет игры.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что российских блогеров возмутил сюжет Первого канала про игру Call of Duty. Об этом сообщает Lenta.ru.

По мнению геймеров, ведущий передачи "Время" Кирилл Клейменов в пересказе полностью изменил реальный сюжет игры. Он заявил, что в новой части Call of Duty простых граждан убивают и калечат именно русские солдаты. Кроме того, в сюжете отметили, что поле боя развернуто в современной Сирии. Однако, геймеры утверждают, что это локация упоминается в сюжете в другом контексте и мимоходом.

Напоним, что Call of Duty Modern Warfare не выйдет в России на консоли Sony. После случившегося студия Activision остановила рекламную компанию на территории РФ. Также в российском офисе заявили, что в основе игры лежит вымышленная история.

Ранее мы сообщали о том, что на MCM Comic Con в Лондоне назвали дату премьеры сериала "Ведьмак".

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