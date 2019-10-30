Названа дата премьеры сериала "Ведьмак"

Согласно объявлению, первую серию покажут 16 декабря.

В среду, 30 октября, стала известна дата премьеры сериала "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщили автор проекта на MCM Comic Con в Лондоне.

Согласно объявлению, первую серию покажут 16 декабря. Однако, фанатов предупредили, что дата релиза может сдвинуться на 20 декабря.

В основу проекта легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского. Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED.

Ранее мы сообщали о том, что телеканал HBO снимет приквел к "Игре престолов.

Видео:YouTube / Netflix