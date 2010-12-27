Телеканал HBO снимет приквел к "Игре престолов"

Новый многосерийный фильм расскажет историю династии дома Таргариенов.

Телеканал НВО сообщил на официальном сайте о планах снять приквел к сериалу "Игра престолов". Новый многосерийный фильм будет называться "Дом дракона" (House of the Dragon) и расскажет историю династии дома Таргариенов.

Создатели приквела возьмут в основу сюжета книги Джоржда Мартина. События в новом сериале будут разворачиваться за 300 лет до начала "Игры престолов".

НВО заказал десять эпизодов сериала "Дом дракона". Пилотную серию и еще несколько эпизодов снимет британский режиссер Мигель Сапочник. Ранее он работал над пятым сезоном оригинальной саги.

"Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов в истории. Его сняли по книгам Джорджа Мартина серии "Песнь льда и пламени". Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле этого года.

Ранее сценаристы "Игры престолов" извинились за ошибки в сериале.

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"