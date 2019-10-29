Сценаристы "Игры престолов" извинились за ошибки в сериале

На встрече с фанатами они признались, что не знают, почему Джордж Мартин доверил им работу всей своей жизни.

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время встречи с фанатами на кинофестивале в Техасе признались в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать столь масштабную сагу. Об этом пишет Vanity Fair.

Бениофф заявил, что не знает, почему Джордж Мартин доверил им работу всей своей жизни. Оба автора извинились за ошибки, допущенные при написании сценария и выборе актеров. Сценаристы признались, что по возможности убирали из истории элементы фантастики, так как считали, что их слишком много.

Больше всего претензий у фанатов оказалось к последнему восьмому сезону. Они даже потребовали переснять его из-за многочисленных киноляпов. В частности, им не понравился забытый на столе стаканчик "Старбакса". Или когда в пятой серии восьмого сезона у Джейме Ланнистера внезапно выросла отрубленная рука. В последней серии восьмого сезона под стулом одного из героев разглядели бутылку с водой.

Фото: кадры из сериала