В последней серии 8 сезона "Игры престолов" нашли новый киноляп

На этот раз — это бутылка воды под стулом одного из героев сериала.

Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.

На записи можно увидеть бутылку с водой, которая стоит под стулом одного из героев сериала. Откуда она взялась в Средневековье, неизвестно.

Ранее поклонники "Игры престолов" потребовали от создателей серила переснять финальный сезон из-за многочисленных киноляпов. На сайте Change.org даже появилась петиция по этой теме. Вначале рядом с Дайенерис появляется стаканчик из "Старбакса", затем у Джейме Ланнистера внезапно отрастает рука, теперь бутылка воды. Телезрители заявили, что заслужили финал, в котором будет больше смысла.

Фото: скриншот из сериала

Видео: Twitter / Beth