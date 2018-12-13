Создатели "Игры престолов" объяснили, откуда в кадре оказался бумажный стаканчик с латте

"Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай".

Американский телеканал HBO, который занимается выпуском сериала "Игра престолов" объяснил, как в кадр попал стакан из Starbucks. Об этом сообщает издание NY Post.

Создатели сериала попытались оправдать свой киноляп шуткой.

Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай. НВО

На самом деле, со слов создателей, такие ляпы для них большая редкость. Бумажный стаканчик из кофейни зрители заметили 6 мая в четвертой серии восьмого сезона сериала. Стакан стоял на столе около Дейнерис Таргариен.

Ранее одного из героев "Игры престолов" сравнили с Иванушкой-дурачком.

Фото: скриншот из сериала