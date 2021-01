Российский режиссер Кантемир Балагов снимет для HBO первый эпизод сериала The Last of Us

По оценке The Hollywood Reporter, выбор Балагова режиссером пилотного выпуска "показывает, что HBO стремится к серьезному драматическому тону адаптации".

Российский режиссер Кантемир Балагов, удостоенный наградой за фильм "Дылда" (2019), будет работать над пилотным выпуском сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Игру разработала американская студия Naughty Dog. Информация об этом появилась в журнале The Hollywood Reporter.

Кантемир Балагов уже прокомментировал данную информацию в своем Instagram.

Действие игры, первая часть которой вышла в 2013 году, разворачивается в постапокалиптическом мире. Выпустить сериал на основе этой игры взялась американская телекомпания НВО. Изначально режиссером хотели сделать Йохана Ренка, который снял сериал "Чернобыль". Он отказался от работы из-за других планов.

По оценке The Hollywood Reporter, выбор Балагова режиссером пилотного выпуска "показывает, что HBO стремится к серьезному драматическому тону адаптации".

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Газета The New York Times включила "Дылду" в рейтинг лучших фильмов 2020 года.

