Газета The New York Times включила "Дылду" в рейтинг лучших фильмов 2020 года

Картина расположилась на десятой строчке рейтинга.

Фильм "Дылда" включен в рейтинг лучших фильмов 2020 года газеты The New York Times. Картина заняла в списке десятое место.

На первом месте оказалась экранизация романа Джека Лондона "Мартин Иден" режиссёра Пьетро Манчело.

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах.

Напомним, что ранее российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США. Кинолента стала лучшим фильмом на иностранном языке. Режиссёр Кантемир Балагов лично презентовал фильм на американском фестивале кино в Калифорнии. Однако, вскоре он улетел на родину, потому на сцену за наградой не поднялся.

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Видео: iVideos/YT