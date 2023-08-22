Вышел трейлер фильма об Александре Вампилове "Саня, драматург"

Фильм выйдет ко дню рождения деятеля культуры.

В социальных сетях опубликован трейлер документального фильма об Александре Вампилове "Саня, драматург". В настоящее время производством ленты занимается "Кинокомпания Юрия Яшникова", созданная в Иркутске 12 лет назад. Режиссером и автором сценария выступит Анастасия Зверькова. Проект выйдет в свет ко дню рождения отечественного драматурга.

Напомним, что Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в поселке Кутулик Иркутской области. При жизни деятель культуры получил широкого признания, так как было напечатано всего одно его интервью в прибалтийской газете "Советская Клайпеда". Авторы фильма смогли узнать о том, что Вампилов дал большое и обстоятельное интервью ленинградскому журналисту, бывшему иркутянину Льву Сидоровскому, которое так и не было опубликовано. Этот диалог стал основой ленты.

В некотором роде мы восстановим историческую справедливость. По сути, наш фильм - это реконструкция того интервью. И мы берем на себя смелость представить, каким оно было. В первую очередь нас интересует образ мыслей Вампилова.

Анастасия Зверьков, режиссер

Вышел трейлер комедийного хоррора "Город зомби" по роману Роберта Стайна.

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Юрия Яшникова