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Вышел трейлер комедийного хоррора "Город зомби" по роману Роберта Стайна

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В США фильм выйдет 1 сентября.

YouTube-канал Rapid Trailer в социальных сетях показала трейлер комедийного хоррора "Город зомби" (Zombie Town) по одноимённому роману американского писателя Р. Л. Стайна. Постановщиком проекта стал Питер Лепениотис ("Реальная белка", "Гномы в доме"). В актерском составе заявлены Дэн Эйкройд ("Охотники за привидениями") и Чеви Чейз ("Флетч"). Сюжеты ленты основывается вокруг персонажа по имени Майк (Марлон Казади) и его подруги Эми (Мэди Монро). Молодые люди переживают страшную ночь после того, как в местном кинотеатре прошла премьера фильма "Город зомби". По какой-то причине показ фильма привёл к тому, что жители местного городка превратились в оживших мертвецов и пытаются убить оставшихся в живых.  Официальная премьера картины на территории США запланирована на 1 сентября.

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Фото и видео: YouTube / Rapid Trailer

Теги: роберт стайн, трейлер, хоррор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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