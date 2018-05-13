Wink выпустит документальный сериал о ММА "Большая битва"

Проект выйдет в свет с 22 сентября.

Первый трейлер и постер документального сериала о ММА "Большая битва" появился в социальных сетях. Официальная премьера запланирована на стриминговом сервисе Wink 22 сентября. Известно, что авторы покажут зрителям закулисье самого закрытого спорта в мире. Создатели шоу о смешанных боевых искусствах хотят ответить на вопрос о том, кто стоит за успехом ММА. Дополнительно проект включает в себя истории известных школ и специалистов. Тренера расскажут о том, как воспитывали будущих чемпионов, покажут обратную сторону сражений.

Хотим рассказать про единоборства и не знакомой с этим спортом аудитории: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки шоураннер сериала Сергей Бондарчук.

Джон Сина предстал в трейлере экшен-комедии "Телохранитель на фрилансе".

Фото и видео: YouTube / Wink Russia