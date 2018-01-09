Джон Сина предстал в трейлере экшен-комедии "Телохранитель на фрилансе"

В России фильм выйдет 19 октября.

Компания Relativity Media представила в социальных сетях первый трейлер экшен-комедии "Телохранитель на фрилансе". Главные роли в проекте Freelance достались Джону Сина ("Отряд самоубийц: Миссия навылет") и Элисон Бри ("Девушка, подающая надежды"). Постановкой картины занимался Пьер Морель ("Заложница", "13-й район"). По сюжету бывший спецназовец неохотно берётся за работу, в которой необходимо обеспечить безопасность журналистке безопасность. Девушка решила взять интервью у колумбийского диктатора. Однако на территории страны персонажи застают государственный переворот, поэтому они должны успеть не только побеседовать с политиком, но также и суметь выжить.

В актерском составе также задействованы Элис Ив ("Стартрек: Возмездие"), Хуан Пабло Раба ("Нарко"), Кристиан Слэйтер ("Охотники за разумом") и другие. Официальная премьера ленты на территории США запланирована на 9 октября. В России фильйдет в широкий прокат. Компания "Вольга" выпустит картину с 19 октября.

Ghostrunner 2 будет переведена на русский язык и выйдет в октябре 2023 года.

Фото и видео: YouTube / Relativity Media