Ghostrunner 2 будет переведена на русский язык и выйдет в октябре 2023 года

Игра выйдет в свет с 26 октября.

Epic Games Store обнародовал информацию о дате выходе компьютерной игры Ghostrunner 2 раньше срока. Ране компания 505 Games обещала пользователям поделиться свежей информацией о проекте 21 августа. Однако сейчас издателю пришлось только подтвердить сведения, распространившиеся по социальным сетям. Известно, что хардкорный экшен про киберниндзя выйдет на таких платформах как персональный компьютер, консоли PS5 и Xbox Series 26 октября. Дополнительно опубликован трейлер проекта, в котором сочетаются постановочные кадры и геймплей. Авторы пояснили, что заранее оформившие предзаказ игроки получат набор с катаной. При этом специалисты из 505 Games не раскрыли информацию о том, чем будут отличаться друг от друга расширенные издания Ghostrunner 2. За предзаказ Brutal Edition полагается ранний (за два дня до официального релиза) доступ к игре.

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Фото и видео: YouTube / 505 Games