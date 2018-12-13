Героя "Игры престолов" сравнили с Иванушкой-дурачком

Сходство персонажей позволяет предположить, что именно глава "Ночного Дозора" займет Железный трон.

Герой "Игры Престолов" Джон Сноу во многом похож на персонажа русских народных сказок Иванушку-Дурачка, пишет "Русская Газета" со ссылкой на доцента кафедры культурной антропологии и этнической социологии СПГУ Дарью Васильеву.

По словам специалиста у героя саги Джорджа Мартина прослеживаются типичные сказочные мотивы из фольклора разных стран. В частности мотив змееборства, когда герой вступает в схватку огнедышащим монстром. Он также проходит основные этапы становления - уход из дома, испытания, формирование фигуры лидера. Спикер также указала на сходство имен Иванушки-Дурачка и Джон Сноу. По ее словам, в кельтско-германской языковой группе имя Иван часто меняется на Джон, а "дурачок" меняется на "безголовый".

Во многом сходство персонажей позволяет предположить, что именно глава "Ночного Дозора" займет Железный трон.

Васильева также отметила схожесть Короля Ночи и Кощея Бессмертного – кощееподобных героев с особыми отношениями со смертью. Такие персонажи являются катализаторами хаоса, а их поражение от рук главного героя стабилизирует общество.

Ранее азиатские СМИ выяснили, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин являются поклонниками сериала "Игра Престолов". Piter.TV также публиковал первый тизер четвертого эпизода "Игры Престолов".

Фото: HBO