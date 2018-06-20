Глава Китая является фанатом сериала "Игра престолов"

Власти КНР смотрят укороченные версии серий в связи со своим графиком.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вместе с премьер-министром Ли Кэцян являются поклонниками сериала "Игра Престолов". Об этом сообщили азиатские СМИ.

Во время беседы с журналистами глава КНР подметил, что в современном мире необходимо вести дела таким образом, чтобы он не "скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса". Стало известно, что власти Китая хоть и увлекаются вселенной книг Джорджа Р. Р. Мартина, однако вынуждены смотреть укороченные версия в связи со своим графиком.

Напомним, что в апреле в эфир вышел последний сезон "Игры престолов" . Восьмой сезон состоит из шести серий. После премьеры первую серию посмотрели почти миллион россиян.

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