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В сети появился трейлер 4 серии 8 сезона "Игры престолов"

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Премьера эпизода состоится в 5 мая.

В сети появился трейлер 4 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.

Видео показали события после сражения за Винтерфелл с белыми ходаками. В следующем эпизоде зрителям могут показать сражения с войсками Серсеи Ланнистер.

Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну",
 — говорит персонаж Дейенерис Таргариен.

Премьера эпизода состоится в 5 мая. Предположительно, продолжительность серии составит 78 минут.
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Видео: HBO

Теги: hbo, игра престолов, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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