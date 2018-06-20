В сети появился трейлер 4 серии 8 сезона "Игры престолов"

Премьера эпизода состоится в 5 мая.

В сети появился трейлер 4 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.

Видео показали события после сражения за Винтерфелл с белыми ходаками. В следующем эпизоде зрителям могут показать сражения с войсками Серсеи Ланнистер.

Мы выиграли Великую войну. Теперь мы выиграем последнюю войну",

— говорит персонаж Дейенерис Таргариен.

Премьера эпизода состоится в 5 мая. Предположительно, продолжительность серии составит 78 минут.

Ранее на Piter.TV: "Мстители: Финал" установили рекорд по сборам в первый день

Видео: HBO