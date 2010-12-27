Спектакль "Русская матрица"

Возрастное ограничение: 18+.

Часто ли вы задумываетесь о том, что хорошо знакомые нам с детства персонажи — не просто воспоминания, а матрица нашего коллективного сознания? Иван-дурак, Змей-Горыныч и Елена Прекрасная продолжают быть актуальными, не смотря на то, что их придумали далекие предки.

По сюжету младший сын, вечный Иванушка отправляется на поиски правды. На пути, полном приключений, ему встречается множество героев. Гора-Богатырь рассуждает о пользе созерцания, Кощей Бессмертный проповедует добровольное вымирание человечества, а Баба Яга ищет простое женское счастье.

Национальный сюжет-миф постановщики превратили в головокружительное и напряженное музыкальное странствие, напоминающее отечественную "Одиссею".

Продолжительность: 2 часа 50 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru