Премьера сериала по "Властелину колец" состоится осенью 2022 года

Этот проект является одним из самых дорогих в истории.

Компания Amazon объявила официальную дату премьеры сериала по "Властелину колец". Он выйдет на экраны 2 сентября 2022 года. Об этом говорится на странице проекта в Twitter. Также опубликован первый кадр из сериала.

По данным портала Inviewire, сериал является одним из самых дорогих в истории. По некоторым данным, на его производство потратили 450 млн долларов. Проект покажут более чем в 240 странах мира на платформе Prime Video.

Планируется выпускать по одной серии раз в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия. Известно лишь то, что действие развернется за три тысячи лет до событий, описанных в трилогиях "Хоббит" и "Властелин колец".

В первых сериях пойдет рассказ о времени в Средиземье, которое Джон Толкин назвал "Второй эпохой". Зрители увидят на экранах как знакомых персонажей, так и новых. По предварительной информации, фанатам могут показать частичную экранизацию книги "Сильмариллиона" Толкина. Amazon купил права на некоторые отрывки из произведения.

Ранее мы писали, что Amazon ведет фальшивые съемки сериала по "Властелину колец".

Фото: Twitter / The Lord of the Rings on Prime