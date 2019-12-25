Amazon ведет фальшивые съемки сериала по "Властелину колец"

Это нужно для того, чтобы сохранить в секрете реальную работу над проектом.

Сервис Amazon организовал фальшивые съемки сериала по "Властелину колец". Таким образом создатели приквела хотят сохранить в секрете реальную работу над проектом и запутать инсайдеров.

Действие развернется за три тысячи лет до событий, описанных в трилогиях "Хоббит" и "Властелин колец". В первых сериях пойдет рассказ о времени в Средиземье, которое Джон Толкин назвал "Второй эпохой". В центре внимания будут как знакомые зрителям персонажи, так и новые. Фанаты даже могут увидеть частичную экранизацию книги "Сильмариллиона" Толкина. Amazon купил права на некоторые отрывки из произведения.

Родственники писателя Джона Толкина уже ознакомились со сценарием сериала и остались им довольны. По некоторым данным, основная часть съемок первого сезона "Властелина колец" уже завершена. Первые серии зрители могут увидеть уже в 2022 году.

Ранее мы писали, что сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории. Производство первого сезона обойдется в 465 млн долларов.

Фото: кадр из фильма "Властелин колец"