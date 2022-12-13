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Премьера 26 сезона "Южного парка" состоится 8 февраля на Comedy Central

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Авторы разместили в соцсетях видеоанонс новых серий.

Официальная премьера 26 сезона  мультипликационного комедийного сериала "Южный парк" прочетырех школьников из штата Колорадо состоится 8 февраля на телеканале Comedy Central. Об этом сообщили создатели проекта, анонсировав новые серии на YouTube-канале. В 15-секундном ролике авторы показали зрителям одну из провокационных сцен с участием Баттерса, которая является отсылкой к грядущим выпускам. Пока что неизвестно сколько именно эпизодов будет в сезоне. Прошлый (для сравнения) включал в себя шесть эпизодов и два специальных выпуска. Напомним, что в августе 2021 года стало известно о продлении шоу до 30 сезона.

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Фото и видео: YouTube / South Park Studios

Теги: comedy central, южный парк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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