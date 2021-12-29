Выход 25 сезона шоу намечен на 2 февраля.

Бродвейский хор исполнил знаменитую песню о маме Кайла из "Южного парка". Таким образом создатели мультипликационного сериала решили презентовать зрителям премьеру 25 сезон телевизионного проекта. Ролик доступен на YouTube-канале шоу.

Напомним, что впервые песню "Мама Кайла" спел в первом сезоне сериала герой по имени Эрик Картман. Оркестровую аранжировку для композиции подготовил известный композитор Стивен Оремус ("Холодное сердце" и "Злая"). Популярные музыканты Бродвея также исполнили заглавную песню из "Южного Парка", и песню "Гей-рыба", которая появлялась в 13-го сезоне.

Напомним, что официальная премьера 25-го сезона "Южного Парка" запланирована на 2 февраля.

Новую серию "Южного парка" посвятят пандемии COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Comedy Central