Новую серию "Южного парка" посвятят пандемии COVID-19

Выпуск выйдет в ночь на 1 октября.

Comedy Central анонсировал выход специального эпизода мультсериала "Южный парк". Часовую серию посвятили тому, как жители городка справляются с пандемией коронавируса. Тизер появился на YouTube-канале телеканала.

Новый эпизод выйдет в ночь на 1 октября на Comedy Central. Спустя сутки его можно будет посмотреть на HBO Max. Один из героев "Южного парка" Рэнди Марш во время пандемии объявит о продаже специальной травки.

Ранее мы писали, что появились фотографии со съемок экранизации игры Uncharted.

Видео: YouTube / Comedy Central