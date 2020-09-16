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Новую серию "Южного парка" посвятят пандемии COVID-19

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Выпуск выйдет в ночь на 1 октября.

Comedy Central анонсировал выход специального эпизода мультсериала "Южный парк". Часовую серию посвятили тому, как жители городка справляются с пандемией коронавируса. Тизер появился на YouTube-канале телеканала.

Новый эпизод выйдет в ночь на 1 октября на Comedy Central. Спустя сутки его можно будет посмотреть на HBO Max. Один из героев "Южного парка" Рэнди Марш во время пандемии объявит о продаже специальной травки.

Ранее мы писали, что появились фотографии со съемок экранизации игры Uncharted.

Видео: YouTube / Comedy Central

Теги: comedy central, пандемия, южный парк
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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