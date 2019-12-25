Появились фотографии со съемок экранизации игры Uncharted

Премьера запланирована на июль 2021 года.

В сеть попали первые фотографии, сделанные на съемках экранизации игры Uncharted. На снимках можно увидеть актеров Марка Уолберга и Тома Холланда, которые играют Виктора Салливана и молодого Нейтана Дрейка соответственно.

После появления фотографий в сети пользователи интернета чуть ли не сразу стали отмечать различия между фильмом и первоисточником. Больше всего внимание зрителей привлекло отсутствие усов у Салливана, которые были у него даже в более молодом возрасте. Кроме того, многие заявили, что Уолберг не похож на персонажа игры в принципе.

Премьера ленты под названием "Неизведанное: Удача Дрейка" запланирована на июль 2021 года. Режиссерское кресло проекта занял Рубен Флейшер ("Веном", "Добро пожаловать в Zомбилэнд"). Роль главного злодея досталась Антонио Бандерасу.

Ранее Том Холланд рассказал о впечатлениях от съёмок Uncharted.

Фото: Twitter / Tom Holland News, кадры из игры Uncharted