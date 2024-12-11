Концерт "Форум хоровых собраний" состоится 11 февраля в Белом зале Политехнического университета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт четырех хоровых коллективов объединит музыкальные эпохи и стили.

Главные произведения своего репертуара представят Молодежный хор Исаакиевского собора, женский хор "Тринитас", хор прихожан церкви Рождества Иоанна Предтечи и концертный хор "Исток".

В программе – С. Альбрехт Alleluia, А. Пярт "Богородице Дево радуйся", П. И. Чайковский Хор девушек из оперы "Евгений Онегин", А. Говоров "Милость мира. Тебе поем", А. Висков кондак Рождества Христова "Дева днесь", А. Зубрич "Ищите Бога", Ю. Чернавский "Зурбаган" и О. Юргенштейн "Принцесса-Карнавала".

Фото: freepik (носит иллюстративный характер)