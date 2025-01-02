Концерт Петербургского камерного хора

Петербургский камерный хор выступит 24 декабря в Концертном зале Мариинского театра. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербургский камерный хор создал Николай Корнев в 1977 году. В репертуаре объединения большое количество программ для хора а cappella, сочинений кантатно-ораториального жанра, а также оперных постановок.

Известно, что коллектив неоднократно становился лауреатом международных конкурсов в европейских странах, являлся организатором I Международного хорового фестиваля в Северной столице еще в 1991 году. В настоящее время хор работает над созданием аудиоантологии русской хоровой музыки XVII-XXI веков.

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