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Концерт "Вечер камерной музыки"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Вечер камерной музыки"

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Концерт состоится 12 ноября в Музее театрального и музыкального искусства, стартует мероприятие в 19:00. Без возрастных ограничений.

До появления филармонии в Петербурге классику слушали в аристократических домах и салонах. Теперь, чтобы вернуться в ту атмосферу, есть концертный зал в Театральном музее. 

Концерты возрождают центр "Арт‑паркинг" и культурное учреждение. В четверг выступят лауреаты международных конкурсов и яркие артисты, которые подарят незабываемые эмоции от соприкосновения с миром классической музыки. В программе будут сочинения зарубежных и отечественных композиторов XVIII-XIX веков. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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