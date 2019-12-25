Концерт "Вечер камерной музыки"

До появления филармонии в Петербурге классику слушали в аристократических домах и салонах. Теперь, чтобы вернуться в ту атмосферу, есть концертный зал в Театральном музее.
Концерты возрождают центр "Арт‑паркинг" и культурное учреждение. В четверг выступят лауреаты международных конкурсов и яркие артисты, которые подарят незабываемые эмоции от соприкосновения с миром классической музыки. В программе будут сочинения зарубежных и отечественных композиторов XVIII-XIX веков.
Фото: pxhere
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