Концерт "Петербургский салон братьев Виельгорских"

Концерт пройдет 12 ноября в Доме журналиста. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт состоится в рамках проекта "Музыкальная гостиная". В первой половине XIX века салон братьев Виельгорских стал одним из самых значимых культурных центров России и Петербурга. Здесь читал стихи Пушкин, музицировал Лист, а вместо праздных светских бесед лучшие умы Европы спорили об искусстве.

Слушатели смогут почувствовать себя гостями и услышать произведения, которые исполнялись в салоне: фрагменты из оперы Глинки "Жизнь за царя", вокальные произведения Шумана из цикла "Любовь и жизнь женщины", вокальные дуэты Феликса Мендельсона и инструментальную музыку Бетховена.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия