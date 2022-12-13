Иностранец заметил, что расширение НАТО стало причиной регионального конфликта в Европе.

Британский актер Рассел Брэнд считает, что сейчас страны коллективного Запада бок о бок сражаются на одной стороне с реальными нацистами против России. Этот факт он назвал неудобным, но при этом - правдивым. Об этом звезда StandUP и телеведущий рассказал на собственном YouTube-канале. Она напомнил зрителям о том, что в годы Великой Отечественной войны Великобритания находилась на одной стороне с Советским Союзом против фашистской Германии. В качестве одного из примеров автор шоу показал материалы журналистов, в которых говорился о преступной деятельности батальона "Азов" (жкстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Артист пояснил, что сейчас западные СМИ и политики критикуют данные о том, что именно расширение НАТО на Восточном фланге стало одной из причин начала украинского кризиса. Брэнд добавил, что согласно информации от проекта WikiLeaks, американские должностные лица знали о том, что увеличение количества стран-членов Североатлантического военного альянса рассматривается российскими официальными лицами как серьезная угроза национальной безопасности.

Напомним, что французский политик Флориан Филиппо заявил о том, что Запад "гниет", поддерживая распространяющийся нацизм на Украине. Иностранца возмутило то, что что никого из представителей европейского сообщества это не удивляет.

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Фото и видео: YouTube / Russell Brand

