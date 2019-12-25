В чиновника бросили гравий жители Лондона.

Премьер-министра Канады Трюдо закидали камнями во время предвыборной кампании. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление местной прессы (с канала CBC) в Twitter. В СМи уточнили, что в чиновника попал гравий в тот момент, когда он садился в автобус в городе Лондон, расположенный в провинции Онтарио. В регионе глава правительства и лидер либеральной политической партии находился в рамках предвыборном кампании.

Трюдо подтвердил журналистам, что митингующие действительно бросили в него гравий. При этом мужчина не пострадал. Премьер и раньше сталкивался с агрессивными действиями противников его движения. В Ньюмаркете толпа протестующих начала его оскорблять. Жители города раскритиковали правительство Канады из-за жестких ограничений в пандемию. Они недовольны мерами по ограничению экономической активности, принудительной вакцинацией отдельных категорий граждан и введением в стране ковидных паспортов.

Напомним, что выборы в канадский парламент пройдут 20 сентября. Партия Джастина Трюдо считаются одной из лидеров гонки.

Премьер Канады назвал хорошими новостями обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда.

Фото и видео: Twitter / @FrancescComito