Премьер Канады назвал хорошими новостями обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда

Джастин Трюдо поприветствовал борьбу с расизмом.

Премьер-министр Канады назвал хорошими новостями обвинительный вердикт по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Джастин Трюдо в эфире местного телеканала CBS прокомментировал решение суда присяжных признать Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй и третьей степени. Политик считает, что для борьбы с расизмом предстоит сделать еще многое, в том числе и в его стране.

Это хорошие новости, что мы увидели тот вердикт, на который люди рассчитывали. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что за гибель задержанного Джорджа Флойда экс-полицейскому Миннеаполиса в штате Миннесота грозит максимальное наказание до 40 лет заключения. Дереку Шовину огласят наказание через восемь недель. Суд присяжных признал мужчину виновным в трагедии, которая произошла 25 мая 2020 года. Он и трое его коллег, участвовавших в задержании, были уволены с работы.

В Канаде мужчина напал с ножом на людей в библиотеке.

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