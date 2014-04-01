В Канаде мужчина напал с ножом на людей в библиотеке

Мотивы нападения выясняются.

20-летний мужчина напал на людей в библиотеке и возле нее в канадском городе Норт-Ванкувер. В результате происшествия один человек погиб. Шесть человек получили ранения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CBC.

Полиция сообщила, что подозреваемый действовал один. Также отмечается, что он уже был ранее известен полиции. По словам очевидцев, нападавший был вооружен большим ножом.

Мое сердце сегодня в Северном Ванкувере. Каждый, кто пострадал от этого жестокого инцидента в Линн-Вэлли, знайте, что все канадцы мысленно с вами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим. премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter

Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция ищет свидетелей происшествия

Ранее в Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика.

Фото: Twitter / Justin Trudeau

Видео: Youtube/Vancouver Sun