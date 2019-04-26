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В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика
Сегодня, 13:30
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lesjasap

В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика

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Предположительно, ребенок погиб из-за выстрела из "Сайги".

В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика. Об этом журналистам сообщили представители Следственного комитета России по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что школьника с ранением обнаружили в частном доме в селе Алексеевка Октябрьского района 24 марта. на месте инцидента оперативники нашли охотничье ружье "Сайга 12с", одну стреляную гильзу к нему и еще два патрона.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

пресс-служба СК РФ по Ростовской области

В местной прокуратуре заявили, что ведется проверка по установлению причин и обстоятельствам трагедии. Будут выяснены полнота выполнения родительских обязательств по отношению к ребенку, а также органов по профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

В Беслане задержаны трое человек, подозреваемых в убийстве Тамерлана Торчинова.

Фото: Piter.tv

Теги: охотничье ружье, регионы, ростовская область, сайга, следственный комитет, стрельба, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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