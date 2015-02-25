В Беслане задержаны трое человек, подозреваемых в убийстве Тамерлана Торчинова

Мужчины признались в преступлении.

В Беслане задержаны трое человек, подозреваемых в убийстве экс-директора местного аэропорта Тамерлана Торчинова. По данным правоохранительных органов, преступление может быть связано с кровной местью.

Напомним, что ранее полиция обнаружила автомобиль похищенного 64-летнего депутата городской думы, в которой были найдены следы крови. По горячим следам оперативники поймали троих однофамильцев жертвы. Они признались в совершенном убийстве и рассказали, где закопали тело. По данным Telegram-канала BAZA, один из подозреваемых является действующим сотрудником ГУ МЧС.

В МВД убийство Торчинова связывают с другим преступлением, которое произошло в 2013 году. Тода неизвестные на "Приоре" расстреляли автомобиль бизнесмена Алана Торчинова, который погиб на месте. на похоронах предпринимателя была устроена стрельба. Неизвестные открыли огонь по людям, которые принимали участие в процессии. В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один скончался.

По мнению задержанных, Тамерлан Торчинов был в курсе преступления, потому что он покинул место расстрела за десять минут до этого. В течение нескольких лет мужчины готовились отомстить жертве.

Пропавшего в Беслане депутата гордумы нашли мёртвым.

Фото: Telegram/BAZA,LifeShot